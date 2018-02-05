Анонсы событий на 8 февраля

16:08 | 7.02.2018

08:00-12:00 Главное управление социальной защиты населения области. Горячая линия по вопросам предоставления гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.



10:30 Центр культуры и досуга КГУ. Торжественная церемония празднования Дня российской науки, вручение премий губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности.



16:00 Курганский областной КВЦ. Выставка живописи и графики «Времен переплетенье», посвященная 50-летию образования Курганской организации Союза художников России.