Анонсы событий на 1 февраля

16:20 | 31.01.2018

08:00–12:00 Главное управление социальной защиты населения. Горячая телефонная линия по актуальным вопросам опеки и попечительства.



08:30 Курган, спортивный корпус Курганского училища (колледжа) олимпийского резерва, лыжная база «Динамо». Открытый чемпионат Курганской области и первенство Курганской области по полиатлону (зимнему троеборью) среди юношей и девушек (1–3 февраля).



11:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, 1-й этаж, малый зал). Заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов оплаты труда и снижения неформальной занятости в городе.



13:00–17:00 Главное управление социальной защиты населения (Зорге, 39). Прием в «Детской приемной».