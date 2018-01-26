Анонсы событий на 30 января

16:19 | 29.01.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Правительства Курганской области.



10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 4-й этаж, малый зал). Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.



15:00 Администрация Кургана (малый зал, 4-й этаж). Расширенное заседание попечительского совета ЦГБ им. В. Маяковского «Публичный отчет городских библиотек».