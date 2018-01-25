Анонсы событий на 27–28 января

17:04 | 26.01.2018

27 января



14:00 Курган, стадион «Центральный». Хоккейный матч между командами Правительства Курганской области и сборной руководителей клубов ВХЛ в рамках мероприятий «Русская классика» ВХЛ.



28 января



10:00 Дворец спорта Курганского училища (колледжа) олимпийского резерва. Кубок Федерации волейбола Курганской области среди мужских команд (II тур).



11:00 Курган, ДЮСШ № 2. Областной шахматный турнир по быстрым шахматам памяти курганских мастеров.



13:00 Стадион «Центральный». Хоккейный матч «Русская классика» в рамках Всероссийских соревнований чемпионата ВХЛ между командами «Зауралье» (Курган) и «Рубин» (Тюмень).