Анонсы событий на 26 января

17:01 | 25.01.2018

10:00 Зал единоборств «Зауралец». Открытый турнир по самбо в честь благоверного князя Александра Невского на призы АО «НПО «Курганприбор» среди юношей 2002–2003 г. р.



11:00 СК имени В.Ф. Горбенко. Открытый чемпионат Курганской области и первенство Курганской области по спортивной (вольной) борьбе среди женщин 2000 г. р. и старше, девушек 2001–2002 г. р., девочек 2003–2004 г. р.



18:30 Ледовый дворец имени Н.В. Парышева. Хоккейный матч между командой звезд отечественного хоккея и командой ЗАО «Курганстальмост» в рамках мероприятий «Русская классика» ВХЛ.