Анонсы событий на 23 января

16:23 | 22.01.2018

11:00–14:00 Региональное отделение Фонда соцстраха РФ. Информационно-тематическая горячая линия по вопросам назначения и выплаты пособий по материнству и детству и по временной нетрудоспособности.



11:00 Автовокзал (пл. Слосмана, 1). Презентация информационных стоек для путешественников, установленных в рамках программы «Любимый город».



14:00 Дворец детского (юношеского) творчества. Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 75-летию образования Курганской области и Дню защитника Отечества.



15:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, малый зал, 4-й этаж). Торжественная церемония вручения золотых значков отличия ВФСК ГТО.