Водитель автобуса, наехавшего на прохожих у метро «Славянский бульвар», не пытался тормозить

15:12 | 26.12.2017

Изготовитель наехавшего на людей автобуса у метро «Славянский бульвар» «Группа ГАЗ» рассказала о первых результатах проведенного анализа обстоятельств ДТП. В компании допустили, что водитель не задействовал тормоза, передает РБК.



Как напоминают «Известия», авария произошла в 14:46 мск на Кутузовском проспекте у метро «Славянский бульвар». По последним данным, четыре человека скончались на месте, 11 пострадали.



Полиция рассматривает две основные версии причин ДТП: водитель не справился с управлением и неисправность автобуса. По словам самого водителя, он перепутал педали газа и тормоза, после чего запаниковал.