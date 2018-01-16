Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал превратить Россию во «вторую Норвегию»

11:09 | 18.01.2018

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в интервью РБК, что России следует проводить свою бюджетную политику таким образом, чтобы не чувствовать колебаний цен на нефть — по аналогии с Норвегией.



«Во всяком случае Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили в прошедшие несколько лет», — заявил Силуанов.



Он отметил, что бюджет является «катализатором нестабильности», поскольку подвержен изменениям на сырьевых рынках. Это, в свою очередь, влияет на инфляцию в стране. Избежать подобного позволит сбалансированный бюджет.