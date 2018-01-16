В американском штате Огайо зампрокурора застрелил подростка в зале суда

11:06 | 18.01.2018

В американском штате Огайо во время судебного заседания заместитель прокурора смертельно ранил 16-летнего подростка, сообщает телеканал WCPO со ссылкой на полицию.



Слушания проходили в суде округа Франклин. Во время заседания в зале суда возник конфликт, в котором принял участие сам обвиняемый, члены его семьи и зампрокурора. Причины потасовки не сообщаются. Подросток напал на сотрудника правоохранительных органов и сбил его с ног. В ответ зампрокурора выстрелил в него, передает РБК.



Подросток был госпитализирован, однако скончался в больнице от полученного ранения. Зампрокурора также попал в госпиталь, однако его травмы не представляют угрозы для жизни.