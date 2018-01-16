Министерство обороны США опровергло сообщения о создании в Сирии «новой армии»

10:51 | 18.01.2018

Министерство обороны США опровергло сообщения о создании «сил безопасности границы» в Сирии. Американские военные ведут подготовку местных сил безопасности в отдельных районах Сирии, однако речь не идет о создании нового вооруженного формирования для охраны границ государства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.



«Подготовка предназначена для повышения безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) не могла появиться в освобожденных и неконтролируемых районах», — говорится в заявлении ведомства.