Рубрика: Россия и мир
10:46 | 18.01.2018
Верховная рада Украины не поддержала поправку о разрыве дипотношений с Россией
До этого законопроект отклонил профильный комитет парламента, но его автор, депутат Иван Винник, захотел вынести предложение на голосование. Если бы его одобрили, то на территории России интересы Украины представляли бы Белоруссия или Швейцария, отмечает ren.tv.
Отметим, что во втором чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса депутаты Рады рассмотрели свыше 600 поправок, осталось обсудить менее 50.
© «Вечерние Ведомости»
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