Верховная рада Украины не поддержала поправку о разрыве дипотношений с Россией

10:46 | 18.01.2018

Украинские нардепы не решились внести в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией. Голосование по поправке прошло 17 января, передает regnum.ru. Документ одобрили лишь 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.



До этого законопроект отклонил профильный комитет парламента, но его автор, депутат Иван Винник, захотел вынести предложение на голосование. Если бы его одобрили, то на территории России интересы Украины представляли бы Белоруссия или Швейцария, отмечает ren.tv.



Отметим, что во втором чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса депутаты Рады рассмотрели свыше 600 поправок, осталось обсудить менее 50.