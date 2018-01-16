Американские эксперты подсчитали количество ядерных боеголовок у Северной Кореи

10:43 | 18.01.2018

В американском журнале Bulletin of Atomic Scientists опубликована экспертная статья, в которой приводится оценка боеспособности ядерных сил в КНДР. По версии американских ученых, уже сейчас Пхеньян может располагать от 10 до 20 ядерными боеголовками, передает РБК. При этом у КНДР достаточно ресурсов, чтобы изготовить еще до 60 боеголовок.



К таким выводам пришли американские учёные Ганс Кристенсен и Роберт Норрис. При этом, по их словам, неизвестно, есть ли у КНДР возможность осуществлять повторный вход в атмосферу, чтобы «представить готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты».