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Рубрика: Россия и мир


17:26 | 17.01.2018

Калифорнию предложили разделить на два штата

В американской Калифорнии инициативная группа выступила за учреждение штата Новая Калифорния, опубликовав соответствующую декларацию. Как отмечается, составители документа недовольны высокими налогами и ситуацией в Калифорнии в целом, передает russian.rt.com. Однако, в отличие от сторонников независимости Калифорнии, группа выступает за сохранение территории в составе США, но не под управлением нынешних местных властей. По оценкам составителей декларации, в новом, 51-м штате будут проживать порядка 15 млн человек, сообщает iz.ru.

По данным USA Today, в предполагаемый штат должны войти преимущественно сельские территории, а также побережье Тихого океана.

© «Вечерние Ведомости»

 


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