Калифорнию предложили разделить на два штата

17:26 | 17.01.2018

В американской Калифорнии инициативная группа выступила за учреждение штата Новая Калифорния, опубликовав соответствующую декларацию. Как отмечается, составители документа недовольны высокими налогами и ситуацией в Калифорнии в целом, передает russian.rt.com. Однако, в отличие от сторонников независимости Калифорнии, группа выступает за сохранение территории в составе США, но не под управлением нынешних местных властей. По оценкам составителей декларации, в новом, 51-м штате будут проживать порядка 15 млн человек, сообщает iz.ru.



По данным USA Today, в предполагаемый штат должны войти преимущественно сельские территории, а также побережье Тихого океана.

