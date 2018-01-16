В США скончался режиссер «Полицейской академии» Хью Уилсон

17:20 | 17.01.2018

Американский режиссёр и сценарист Хью Уилсон скончался в возрасте 74 лет в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Кинематографист ушёл из жизни в собственном доме, в окружении родных и друзей. По предварительным данным, смерть наступила после продолжительной болезни. Других деталей пока нет.



Хью Уилсон также создал такие картины, как «Клуб первых жен», «Взрыв из прошлого», «Телохранитель Тесс», а также сериалы «Радио Цинциннати» и «Место Фрэнка».



«Полицейская академия», сценаристом которой также выступил Уилсон, вышла в 1984 году. Позже лента получила еще шесть сиквелов от других режиссеров, напоминает lenta.ru.