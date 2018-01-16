В Кремле не считают своим вопросом тему легализации частных военных компаний

17:15 | 17.01.2018

Тема легализации частных военных компаний (ЧВК) не относится к вопросам Кремля, заявил пресс-секретарь Путина Песков, сообщает РИА «Новости». «Какая-то позиция отсутствует. Кремль не инициировал такой законопроект. И мне неизвестно, что такой законопроект существует», — сказал Песков.



Ранее RT сообщил, что в течение месяца в Госдуму планируется внести проект закона, который легализует деятельность частных военных компаний. О необходимости включить организации такого типа в правовое поле говорил и министр иностранных дел России Лавров.