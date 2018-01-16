Обнаружен вирус, способный красть сообщения из мессенджера WhatsApp

17:09 | 17.01.2018

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вирус для устройств Android, который может красть сообщения из мессенджера WhatsApp, говорится в исследовании компании.



По информации специалистов компании, вирус Skygofree может красть СМС и сообщения из WhatsApp, события из календаря и данные GPS, делать запись разговоров. Skygofree даже в состоянии самостоятельно включать фронтальную камеру и делать снимки. Вирус также позволяет подключать устройства к контролируемым злоумышленниками Wi-Fi-сетям, передает iz.ru.



«Skygofree — один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы», — отметили аналитики.