Песков заявил, что Путин абсолютно здоров и может дать фору многим

16:43 | 17.01.2018

Путин абсолютно здоров и может дать фору многим. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Песков. При этом, по его словам, в России обязательное обнародование данных о состоянии здоровья президента не предусмотрено.



Вопрос журналистов пресс-секретарю Путина был связан с заявлениями Ронни Джексона, личного врача президента США Дональда Трампа. После медосмотра он оценил состояние здоровья главы государства как «очень, очень хорошее», передает РБК.