Жириновский заявил, что США «пора слезть с Олимпа и становиться региональной державой»

16:11 | 17.01.2018

Глава фракции ЛДПР Жириновский заявил, что США не удалось осуществить свои глобальные планы и цели во внешней политике, из-за чего им «пора слезть с Олимпа и становиться региональной державой», передает ren.tv.



По его словам, это проявляется и в отношениях с Китаем. Жириновский отметил, что «США хотели нас поссорить, а мы, наоборот, дружим». Кроме того, он отметил бесплодность усилий Америки на Корейском полуострове и обратил внимание на напряженные отношения с Европой, сообщает iz.ru.