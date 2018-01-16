16:01 | 17.01.2018

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил об отставке правительства, сообщают местные СМИ. По его словам, соответствующий документ он передаст президенту Чехии Милошу Земану.



Как отмечается, кабмин будет исполнять свои обязанности до назначения президентом Милошем Земаном нового правительства.



Как напоминает РБК, накануне депутаты чешского парламента выразили недоверие правительству Бабиша.