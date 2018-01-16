Нурсултан Назарбаев пригласил Дональда Трампа в Казахстан

15:53 | 17.01.2018

В ходе официального визита в США Нурсултан Назарбаев встретился с американским президентом Дональдом Трампом и пригласил своего коллегу в будущем посетить Казахстан. В заявлении Белого дома по итогам встречи говорится: «Лидеры договорились укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговле и инвестициям, а также отношения между людьми на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках Диалога расширенного стратегического партнерства».



Кроме того, как сообщает «Газета.ру», политики подписали коммерческие соглашения на сумму $7 млрд, в том числе $2,5 млрд — на приобретение Казахстаном авиационной и железнодорожной техники и услуг по их обслуживанию.