Суд на два месяца арестовал подростков, устроивших поножовщину в пермской школе

15:40 | 17.01.2018

Суд арестовал на два месяца двоих подростков, напавших с ножами на учителя и четвероклассников в пермской школе. Отмечается, что пока подростки остаются в больнице. После того как их состояние стабилизируется, они будут направлены в СИЗО.



По версии следствия, в понедельник в школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек, передает РИА «Новости». В тяжелом состоянии остаются учительница и ребенок, получивший резаную травму глаза. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о «покушении на убийство двух и более лиц».