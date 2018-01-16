12:39 | 17.01.2018

В Финляндии началось досрочное голосование на выборах президента страны. Об этом сообщили в Минюсте страны. Основной день голосования назначен на 28 января. Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то состоится второй тур выборов, который намечен на 11 февраля.



Согласно проведенному в начале января опросу, больше всего общественной поддержки в этой избирательной гонке получает действующий президент Финляндии Саули Ниинистё. За три недели до основных выборов желание проголосовать за него высказали 72% респондентов, отмечает Kp.ru.