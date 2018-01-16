В России подорожают европейские вина из-за неурожая

12:30 | 17.01.2018

Европейские производители вина уведомили российских импортеров об увеличении отпускных цен из-за неурожая в прошлом году, пишет РБК.



В целом речь идет о повышении цен производителей из Европы на 10–35 процентов. Значительнее всего подорожают вина нижнего сегмента — до 700 рублей за бутылку, отметили собеседники агентства.



Отметим, что в большинстве основных винодельческих регионов Европы недобор урожая составил от 20 до 50 %, как следствие, винодельческие хозяйства вынуждены были объявить о существенном повышении отгрузочных цен на продукцию. Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, которые производят до 80 процентов всего европейского вина, отмечает «Эхо Москвы».