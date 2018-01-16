Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал условие для ужесточения санкций против КНДР

11:53 | 17.01.2018

Американская сторона представит свои предложения по усилению санкционного режима в отношении КНДР в том случае, если руководство страны предпримет новые провокации, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА «Новости».



Тиллерсон также отметил, что США не отвергают дипломатического решения ситуации, но будут бороться за полную денуклеаризацию Корейского полуострова.



Ранее Тиллерсон заявил, что КНДР пытается посеять раздор между США, Россией и Китаем, сообщает gazeta.ru.