Рубрика: Россия и мир
11:53 | 17.01.2018
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал условие для ужесточения санкций против КНДР
Тиллерсон также отметил, что США не отвергают дипломатического решения ситуации, но будут бороться за полную денуклеаризацию Корейского полуострова.
Ранее Тиллерсон заявил, что КНДР пытается посеять раздор между США, Россией и Китаем, сообщает gazeta.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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