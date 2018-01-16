Петр Порошенко обвинил РФ в стремлении уничтожить украинское государство

11:33 | 17.01.2018

Президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство, а также заявил, что Киев не должен доверять Москве ни при каких условиях, сообщает УНН. Соответствующее заявление украинский президент сделал во вторник на выступлении в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств.



«Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить украинское государство как таковое», — сказал Порошенко.



В ходе выступления Порошенко назвал и рецепт защиты от устремления соседа. По его словам, Киев должен предпринимать усилия, чтобы поддерживать независимое развитие собственного государства. «Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина», — сказал Порошенко, передает regnum.ru.