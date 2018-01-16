В США арестован экс-сотрудник ЦРУ по подозрению в передаче секретных данных Китаю

10:53 | 17.01.2018

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США арестован по подозрению в передаче китайским властям информации, которая привела к смерти нескольких информаторов спецслужбы в Китае, сообщает NBC со ссылкой на источник. Отмечается, что из-за переданных им данных могли погибнуть или попасть в тюрьму 20 агентов США.



Задержание проходило в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. При обыске у 53-летнего Джерри Чунь Шин Ли обнаружили документы, содержащие в себе настоящие имена и телефоны осведомителей американской разведки, адреса тайных объектов и другие секретные сведения, отмечает Kp.ru.