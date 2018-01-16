Казахстан подписал соглашение с компаниями США на 2,5 миллиарда долларов

10:26 | 17.01.2018

В ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США были подписаны соглашения на приобретение американской продукции на 2,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.



«В ходе визита были заключены многочисленные коммерческие контракты, в том числе новые соглашения между авиапромышленной компанией Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron и Air Astana, «КазТемирЖолы», SCAT Airlines и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», — говорится в сообщении.



Начавшийся во вторник официальный визит Назарбаева в США продлится до четверга. В рамках поездки президент Казахстана также намерен посетить Нью-Йорк, отмечает iz.ru.