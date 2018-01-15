Японский телеканал по ошибке сообщил о запуске ракеты с территории КНДР

17:12 | 16.01.2018

Японский канал NHK ошибочно сообщил о запуске ракеты с территории КНДР, передает Reuters. Срочное сообщение и призыв к немедленной эвакуации появились на сайте и в мобильном приложении телеканала NHK в 18:55 по местному времени (12:55 мск). Пять минут спустя предупреждение убрали и сообщили об ошибке. Руководство телеканала принесло свои извинения.



Как напоминает iz.ru, последние ракетные испытания в Северной Корее проводились в конце августа и начале сентября. Тогда северокорейские ракеты «Хвасон-12» пролетели над японским островом Хоккайдо.