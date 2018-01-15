Голливудского актера Кевина Спейси обвинили в расизме

17:01 | 16.01.2018

Руководитель охранной фирмы в США Эрл Блю, который был нанят для обеспечения безопасности на съемках сериала «Карточный домик», обвинил актера Кевина Спейси в расизме. Как заявил Блю, контракт с ними на следующие сезоны не был продлен из-за того, что Спейси якобы сказал своему менеджеру, будто не хочет видеть «ниггеров» рядом со своим трейлером.



Кроме того, основатель охранной фирмы сообщил, что актер отказывался пожимать руки чернокожим сотрудникам и демонстративно их игнорировал, когда те с ним здоровались. Эрл Блю признался, что хотел обсудить сложившуюся ситуацию с менеджерами съемочной площадки, но те заявили, что Спейси — могущественный человек, поэтому ему нужно угождать. Теперь глава VIP Protective Services намерен подать на актера в суд, отмечает НТВ.



Как напоминает iz.ru, недавно вокруг Спейси разразился другой крупный скандал. К настоящему моменту уже 15 человек обвинили актера в домогательствах.