16:50 | 16.01.2018

Российский гонщик Сергей Сироткин будет выступать в «Формуле-1» за команду «Уильямс». «Сказать, что я счастлив и горжусь тем, что присоединился к такой известной команде, как «Уильямс», было бы преуменьшением. Я проделал огромную работу, очень рад и благодарен всем. Результат наших совместных усилий помог мне достичь моей мечты. Команда может быть уверена во мне, я приложу все усилия», — приводит слова Сироткина официальный сайт команды.



Пресс-служба команды отмечает, что 22-летний россиянин произвел впечатление на ее руководство в ходе шинных тестов в Абу-Даби. Его партнером по команде будет канадец Лэнс Стролл. Бразилец Фелипе Масса, которого сменил Сироткин, по окончании предыдущего сезона завершил карьеру в «Формуле-1», отмечает «Интерфакс».