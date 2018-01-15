Медведев заявил, что через несколько лет криптовалюты могут исчезнуть

16:47 | 16.01.2018

Криптовалюты стали новым вызовом для правительства и бизнеса, они могут исчезнуть через несколько лет, но при этом технология блокчейн имеет шанс стать повседневной реальностью, как это случилось с интернетом, считает премьер-министр РФ Медведев, передает «РИА Новости».



Глава правительства напомнил ситуацию, сложившуюся в начале 90-х годов прошлого века, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета. Впоследствии эти компании прекратили существование, однако интернет стал играть ключевую роль в жизни человека, сообщает iz.ru.



Медведев также отметил, что теоретики предсказывали появление криптовалют еще в середине прошлого века, тем не менее это стало «новым вызовом и для правительства, и для бизнеса».