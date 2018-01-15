В Минздраве заявили, что в России потребление алкоголя снизилось на 80 % за семь лет

16:31 | 16.01.2018

За последние семь лет население России стало употреблять гораздо меньше спиртных напитков. Пить стали меньше на 80 %, еще на 22 % снизилось количество курильщиков. Такую статистику привела глава российского Минздрава Скворцова, передает kp.ru.



«Мы с вами сумели на 80 % снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40 % нарастить число активно занимающихся спортом», — сказала Скворцова.



Ранее iz.ru сообщал, что Правительство России утвердило государственную программу по развитию здравоохранения. Программой планируется увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2025 году.