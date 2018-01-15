В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения протестующих с полицейскими

16:30 | 16.01.2018

В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, сообщает телеканал «112 Украина».



Как отмечает life.ru, митингующие подожгли шины, а когда полицейские и пожарные пытались потушить огонь, началась потасовка. По данным УНН, в ходе сопротивления пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Кроме того, известно об одном задержанном участнике акции.



Как напоминает РБК, сегодня в Верховной раде рассматривают законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Протестующие выступают за принятие закона о так называемой реинтеграции Донбасса.