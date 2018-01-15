Рубрика: Россия и мир
15:10 | 16.01.2018
Глава Минфина РФ Силуанов выступил против повышения ставки НДФЛ до 15%
Напомним, участники совещаний у президента и федеральные чиновники рассказывали «Ведомостям», что администрация главы государства и министерства в рамках бюджетного маневра обсуждают возможность ввести прогрессивную шкалу НДФЛ или повысить ставки до 15% с введением вычета для бедного населения.
© «Вечерние Ведомости»
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