Глава Минфина РФ Силуанов выступил против повышения ставки НДФЛ до 15%

15:10 | 16.01.2018

Глава российского финансового ведомства Антон Силуанов выступил против повышения ставки НДФЛ до 15%. Комментируя уточняющий вопрос, как он относится в принципе к возможному изменению НДФЛ, Силуанов также заявил, что он против изменения этого налога, так как налог продемонстрировал свою устойчивость и стабильность, сообщает «Интерфакс».



Напомним, участники совещаний у президента и федеральные чиновники рассказывали «Ведомостям», что администрация главы государства и министерства в рамках бюджетного маневра обсуждают возможность ввести прогрессивную шкалу НДФЛ или повысить ставки до 15% с введением вычета для бедного населения.