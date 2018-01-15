На севере Косово застрелили одного из лидеров движения местных сербов

15:05 | 16.01.2018

Одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича убили в Косовска-Митровице, сообщил новостной портал Kossev со ссылкой на полицию.



По данным издания Blic, неизвестные расстреляли политика неподалеку от офиса партии «Свобода, демократия, правосудие». Он получил пять огнестрельных ранений. Позднее автомобиль, из которого велась стрельба, был найден сожженным в населенном преимущественно сербами косовском городе Звечан.



Оливер Иванович в 2008–2012 годах занимал пост госсекретаря по делам Косова в Правительстве Сербии, а в 2016 году его приговорили к девяти годам заключения за военные преступления. Позднее политик был отпущен на свободу.

