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Рубрика: Россия и мир


14:51 | 16.01.2018

Ксения Собчак назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к миру

Кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак в эфире радио «КП» назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к миру. «Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет», — сказала она, передает lenta.ru.

Ксения Собчак также заявила, что жители Крыма будут жить все хуже, а регион будет нищать. В свою очередь Россия будет тратить все больше бюджетных денег на Крым, отмечает regnum.ru.

Ксения Собчак идёт на выборы от партии «Гражданская инициатива» и позиционирует себя как кандидат против всех.

© «Вечерние Ведомости»

 


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