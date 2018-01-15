Ксения Собчак назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к миру

14:51 | 16.01.2018

Кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак в эфире радио «КП» назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к миру. «Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет», — сказала она, передает lenta.ru.



Ксения Собчак также заявила, что жители Крыма будут жить все хуже, а регион будет нищать. В свою очередь Россия будет тратить все больше бюджетных денег на Крым, отмечает regnum.ru.



Ксения Собчак идёт на выборы от партии «Гражданская инициатива» и позиционирует себя как кандидат против всех.