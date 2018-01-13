Министерство труда рекомендовало регионам принять дополнительные меры для повышения рождаемости

11:58 | 16.01.2018

Министерство труда и социальной защиты России рекомендовало властям регионов принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к уже действующим федеральным, передает iz.ru.



В частности, предлагается ввести дополнительные выплаты для матерей, улучшать жилищные условия, создавать 12-часовые детские сады. Ведомство отмечает, что меры должны касаться всех семей, независимо от их доходов.



«Меры по повышению рождаемости должны носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты, предоставляемыми с учетом нуждаемости и адресности. Объем материальной поддержки и мер нематериального характера для семей с детьми должен быть значимым для потенциальных получателей», — также говорится в документе.