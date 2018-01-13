Полиция Греции применила в центре Афин слезоточивый газ против демонстрантов

11:47 | 16.01.2018

Правоохранительные органы Греции применили слезоточивый газ против демонстрантов, устроивших акции протеста возле парламента страны в центре Афин. Об этом сообщает афинское агентство новостей АМНА.



Забастовка в Афинах началась днем 15 января в знак протеста против реформ правительства страны. В рамках протеста большая часть транспорта в греческой столице, включая метро, прекратила работать. Также в забастовке приняли участие медики, сотрудники судов и прокуратуры, отмечает РБК.



Напомним, Ростуризм предупредил граждан России, находящихся в Греции, о масштабных забастовках в этой стране.