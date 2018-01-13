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Рубрика: Россия и мир


11:40 | 16.01.2018

Американский генерал заявил, что Россия модернизировала все в своей армии

Россия представляет собой самую серьезную угрозу на европейском континенте: нет ни одной составляющей Вооруженных сил России, которая не была бы модернизирована за последние десять лет, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

«Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся. Если вы в этом деле беззаботны, то вы отстали от времени», — пояснил Данфорд.

© «Вечерние Ведомости»

 


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