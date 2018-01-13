Американский генерал заявил, что Россия модернизировала все в своей армии

11:40 | 16.01.2018

Россия представляет собой самую серьезную угрозу на европейском континенте: нет ни одной составляющей Вооруженных сил России, которая не была бы модернизирована за последние десять лет, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.



«Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся. Если вы в этом деле беззаботны, то вы отстали от времени», — пояснил Данфорд.