Дети старше 10 лет смогут ездить в поездах дальнего следования по России без родителей

11:22 | 16.01.2018

Дети старше 10 лет смогут путешествовать по России в поездах дальнего следования без родителей, сообщил генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петр Иванов.



По словам Иванова, опекать ребенка в поездке будет проводник. По прибытии на место он передаст юного пассажира встречающему доверенному лицу. Это станет возможно уже в 2018 году.



В настоящее время родители могут отправлять детей в поездку на поезде только в составе организованных групп, отмечает «Эхо Москвы».