На побережье японской префектуры Исикава обнаружили лодку с телами граждан КНДР

11:17 | 16.01.2018

В японской префектуре Исикава на побережье обнаружили деревянную лодку, в которой находились тела семи человек, на их одежде были прикреплены значки с портретами бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Об этом сообщает агентство Киодо. Еще одного погибшего рыбака нашли на берегу моря. Правоохранители пытаются идентифицировать погибших и установить причину их смерти.



Как отмечает life.ru, рыболовецкие шхуны из КНДР регулярно прибивает к берегам Японии. Как полагают наблюдатели, причиной тому служит желание КНДР заработать валюту в условиях международных санкций.