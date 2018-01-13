Президент Турции Эрдоган пригрозил уничтожить курдскую «армию по защите границ Сирии»

10:57 | 16.01.2018

Президент Турции Эрдоган заявил в понедельник, что военная операция против курдского анклава Африн на границе с Сирией «может начаться в любую минуту», а «затем придет черед других регионов», передает агентство Anadolu.



По словам Эрдогана, эти формирования, основу которых должны составить курдские вооружённые подразделения, угрожают национальной безопасности Турции. «Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».



Как напоминает gazeta.ru, о создании приграничных соединений в Сирии ранее сообщало командование коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Военные формирования создаются совместно с Сирийскими демократическими силами.