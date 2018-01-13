Полиция назвала смерть солистки The Cranberries Долорес О'Риордан «необъяснимой»

10:49 | 16.01.2018

Полиция Лондона на данный момент рассматривает внезапную смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан как «необъяснимую», сообщил во вторник телеканал RTE.



Как напоминает kp.ru, в понедельник, 15 января, тело О'Риордан было обнаружено в одной из гостиниц Лондона. Вокалистка ирландской группы находилась в британской столице для участия в короткой сессии звукозаписи. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.



«Ее родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время», — говорится в заявлении представителя певицы.



О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, напоминает «РИА Новости».