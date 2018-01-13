Вице-премьер Ольга Голодец пообещала усилить меры безопасности в школах

10:42 | 16.01.2018

Российские школы после ЧП в Перми ожидает усиление мер безопасности, на сегодняшний день первостепенной задачей является проведение тщательного расследования инцидента, заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает «РИА Новости». «Такого не должно повториться на российском пространстве», — отметила она. В свою очередь, Росгвардия намерена провести проверку ЧОПов, которые на договорной основе оказывают охранные услуги школам.



Как напоминает iz.ru, утром 15 января двое подростков напали с ножами на учеников школы № 127 в Перми. В результате инцидента ранения получили 15 человек. Учительница и двое детей находятся в тяжелом состоянии.