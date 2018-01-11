Песков заявил, что санкции США в отношении РФ не останутся без адекватного ответа Москвы

15:28 | 12.01.2018

Ограничительные меры США против России не останутся без адекватного ответа Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков.



«Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал Песков.



Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации СМИ о том, что США могут ввести санкции против пятидесяти российских бизнесменов, передает РИА «Новости».

