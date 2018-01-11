По данным ВЦИОМ, в новогодние праздники работал каждый пятый россиянин

15:25 | 12.01.2018

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), во время новогодних праздников каждый пятый россиянин работал. При этом 73 % респондентов остались довольны тем, как провели праздничную новогоднюю неделю, сообщает «РИА Новости».



Список наиболее популярных видов отдыха с прошлого года не изменился: 42 % участников опроса сообщили, что были в гостях (35 % в 2017 году), 30 % гуляли на природе (против 23 % годом ранее), а 20 % катались на коньках или лыжах.



Ранее сообщалось, что за период с 1 по 8 января жители России потратили 920 млрд рублей, из них 23 млрд — в Сети.