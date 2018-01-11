В России в 2017 году был установлен рекорд по продажам смартфонов

15:15 | 12.01.2018

Продажи смартфонов в России в 2017 году выросли на 6 %, установив рекорд в 28,4 млн устройств, что больше почти на 1 млн показателей 2014 года. Информацию об этом в пятницу, 12 января, распространило ПАО «МТС».



Главным драйвером роста рынка стало увеличение доли продаж в кредит. «Беспроцентные рассрочки послужили сильнейшим толчком для всего рынка, что в большей мере вызвало рост средней цены смартфона», — поясняют в МТС.



До сих пор наилучший результат продаж был достигнут в 2014 году. Тогда, по данным «М.Видео», в России было продано чуть более 27,5 млн аппаратов. Этот рекорд ретейлеры ранее объясняли ажиотажным спросом на дорогую электронику, в том числе смартфоны, в декабре 2014 года из-за обвала рубля. В 2015 году рынок смартфонов в штуках упал примерно на 5 %, отмечают «Ведомости».