В калифорнийском округе Санта-Барбара оползень уничтожил дом актера Джеффа Бриджеса

15:10 | 12.01.2018

Грязевые оползни в калифорнийском округе Санта-Барбара серьезно повредили дом известного голливудского актера Джеффа Бриджеса. «Наш дом серьезно поврежден, но мы в безопасности», — сообщил Бриджес. «Спасибо спасателям, которые неустанно работают для спасения людей», — добавил он.



Как отмечает life.ru, из-за наводнений и оползней в Южной Калифорнии уже погибло 17 человек, уничтожено около 60 домов, повреждено почти 450.