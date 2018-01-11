ЦИК зарегистрировал Павла Грудинина кандидатом в президенты России

14:46 | 12.01.2018

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата на президентских выборах директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ.



Таким образом, Грудинин стал вторым кандидатом, который был официально зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. Первым, 29 декабря, был зарегистрирован Владимир Жириновский, выдвинутый ЛДПР. Оба претендента освобождены от сбора подписей избирателей, так как выдвинуты парламентскими партиями.