Бутылки с алкогольной продукцией предложили дополнить устрашающими картинками

14:37 | 12.01.2018

В России на бутылках с алкогольной продукцией могут появиться иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. С такой идеей в Минздрав обратилось руководство федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает RT.



Как считают общественники, текстовой информации о губительных последствиях потребления алкоголя, которая в настоящее время размещается на бутылках, недостаточно. По их мнению, необходимы также иллюстрации. «Фотографии пораженных алкоголем мозга, сердца или печени станут стимулом бережнее относиться к своему здоровью», — пояснил глава «Трезвой России» Султан Хамзаев RT.



В профильном ведомстве рассказали, что готовы рассмотреть предложение, для этого будет изучен опыт других стран и научные данные.